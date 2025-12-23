¿Cómo ayudar a una persona con pensamientos suicidas? Psiquiatra explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

​El médico psiquiatra y psicoterapeuta, Diego Fonseca, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para analizar el alarmante panorama de las cifras de suicidio en Colombia y el mundo.​

Según el especialista, el panorama es preocupante: mientras a nivel global se registran cerca de 800.000 casos al año, en Colombia el primer semestre de 2025 ya superó los 1.400 casos.

Fonseca advirtió que la población más vulnerable son los jóvenes entre los 15 y 29 años, convirtiéndose en un problema de salud pública que muchas veces se silencia por el estigma social.​

La mejor estrategia para salvar vidas es la pregunta abierta, explicó el psiquiatra. Contrario al mito de que hablar del tema “incita” al acto, Fonseca insistió en que preguntar directamente “¿has pensado en suicidarte?”, es la forma más efectiva de romper el tabú y activar canales de comunicación y tratamiento profesional.​

En cuanto al género, el especialista detalló que, aunque las mujeres realizan más intentos, los hombres registran una mayor tasa de suicidios consumados. Esto se debe, en parte, a factores biológicos como la testosterona, que influye en una mayor impulsividad y agresividad, pero también a una carga social y cultural que les exige ser proveedores exitosos y les impide desahogarse o mostrar vulnerabilidad.

De igual forma, Fonseca destacó que el impacto en el entorno familiar es severo: la exposición al suicidio de un familiar aumenta en un 32% el riesgo de mortalidad en los sobrevivientes y hasta cuatro veces el riesgo de un nuevo suicidio en la familia por imitación o factores genéticos.

El especialista subrayó que el sistema de salud enfrenta grandes barreras, con citas que tardan meses, por lo que pidió generar políticas que garanticen una atención oportuna y equitativa.

