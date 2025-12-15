¿El carbón activado ayuda al blanqueamiento de los dientes? Odontólogo respondió

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

​El odontólogo y especialista en estética dental, Alejandro Hoyos, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para desmitificar una de las tendencias más virales y controvertidas de las redes sociales: el uso de carbón activado para blanquear los dientes.​

Según el especialista, hoy en día existe una confusión generalizada provocada por el marketing. Aunque el carbón activado tiene propiedades absorbentes útiles en medicina para tratar intoxicaciones, su aplicación dental no cambia el color natural del diente.

Hoyos explicó que el color proviene de la dentina, es decir, la capa interna y no del esmalte, que es translúcido; por tanto, una aplicación superficial no puede blanquear realmente la estructura dental.​ El mayor peligro radica en la abrasión.

El doctor también advirtió que las partículas de carbón son grandes e irregulares; al frotarlas con el cepillo, actúan como una lija que desgasta el esmalte, volviéndolo poroso y opaco. Ironicamente, este daño hace que los dientes se manchen con mayor facilidad a largo plazo y luzcan más amarillos al exponerse la dentina.

Además, el uso continuo puede generar sensibilidad dental severa y retracción en las encías.​

Sobre el uso de remedios caseros, Hoyos comentó que, la cúrcuma, lejos de blanquear, es un pigmento potente que mancha los dientes de amarillo.

Respecto al bicarbonato, aunque útil para limpiezas profundas ocasionales, no debe usarse diariamente debido a su agresividad con el esmalte.​

Para quienes insistan en usar carbón activado, el Doctor Hoyos ofreció un método seguro: aplicarlo como una mascarilla durante 10 a 15 minutos y enjuagar, sin cepillar. Para la higiene diaria, recomendó el uso de cremas con flúor, cepillos de cerdas suaves y esperar al menos 20 minutos antes de cepillarse tras consumir bebidas ácidas para evitar la erosión.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause ¿El carbón activado ayuda al blanqueamiento de los dientes? Experto explicó 16:20 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: