“Muchas de las enfermedades que conocemos se manifiestan en la boca” Odontólogo explicó las razones

El odontólogo Jairo Quintana, con más de 25 años de experiencia y quien se destaca en odontología digital en Colombia, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más, donde dio a entender la importancia del cuidado de la boca, su papel en la prevención de contraer algún tipo de enfermedad, las razones del mal aliento y muchos otros detalles esenciales.

Quintana, quien también ha logrado convertirse en un referente en Estados Unidos y Latinoamérica, aclaró que “muchas de las enfermedades que conocemos (…) se manifiestan en la boca”, siendo las encías y el tejido dental, los principales lugares en donde se concentran.

Además de ello, muchas de estas enfermedades pueden dar signos de alarma que, para los odontólogos, les permite “prediagnosticar enfermedades que, en muchas ocasiones, son silenciosas y la gente no sabe que la tiene, pero por medio de la boca te das cuenta”, explicó el profesional.

¿Cuáles son las razones del mal aliento?

En cuanto a las razones del mal aliento, Quintana señaló que este se puede manifestar por varias razones: “lo podemos saber si es por los dientes, un tema gastrointestinal, que también está muy relacionado, o como digo yo, el mal aliento espontáneo, que es por alguna sustancia o comida que consumas”, comentó el doctor especialista.

¿Qué hay de las caries?

“Las caries son un virus que también está presente en los dientes”, las cuales poseen una responsabilidad genética, pero también desarrollado por malos hábitos de higiene, así como malos cepillados o residuos de comida muy pegados a los dientes, resaltó Quintana.

¿Por qué es importante mantener el tratamiento de ortodoncia?

Ante esta pregunta, el doctor Quintana comentó una frase que suele decirle a varios de sus pacientes: “la verdadera ortodoncia empieza cuando se quitan los brackets y es cuando la persona tiene ese retenedor (...), pero tiene que preservar ese movimiento y no dejar que se vuelvan a mover (los dientes)”, dijo Jairo Quintana.

Escuche la entrevista completa aquí:

