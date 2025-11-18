En carretas, falsos odontólogos siguen operando en San Victorino: hay más de 10 puestos

Bogotá

El concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Jesús David Araque denunció que, en la plaza de San Victorino, continúan operando más de 10 carretas donde falsos odontólogos realizan de manera irregular procedimientos dentales como: limpiezas, blanqueamientos, instalación y ajuste de brackets, entre otros tratamientos.

“Jeringas de dudosa procedencia, almohadillas dentales manchadas de sangre, tapabocas reutilizados y en general elementos quirúrgicos sin ninguna certificación de calidad, son utilizados en la calle sin ningún tipo de asepsia. Los falsos odontólogos cobran entre 20.000 y 50.000 pesos por estos procedimientos que se realizan al aire libre”, denunció el concejal.

En un recorrido realizado durante este fin de semana en ese sector del centro de la ciudad, también se evidenció que se realizan perforaciones y se colocan piercing sin ninguna medida de salubridad.

Además, en medio del recorrido, un hombre que hacia un “procedimiento dental”, se enfrentó a una mujer con un arma blanca, evidenciando las riñas que se presentan en este sector.

“Esta es una advertencia sobre la cantidad de armas blancas que son escondidas por algunos vendedores informales en el espacio público. No solo usan navajas y puñales sino también machetes”, agregó el concejal.