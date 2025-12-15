¿Cómo afecta la pólvora a las mascotas? Experto explicó impactos

Perro asustado por sonido de la pólvora. Foto: Getty Images. / smrm1977

Con la llegada de diciembre y las épocas festivas de este mes, aparecen algunas acciones puntuales que realizan los seres humanos en el marco de las celebraciones. Una de estas es usar fuegos artificiales o lanzar pólvora.

Sin embargo, esto puede tener consecuencias no solo para las personas con las quemaduras, sino también para los animales, puntualmente los domésticos o mascotas como perros y gatos.

Por esta razón, en Salud y Algo Más habló el médico veterinario Esteban González, para explicar cómo la pólvora puede afectar a los animales.

En su primera intervención, el veterinario subrayó que, “en efecto, les aterra un montón. Los efectos que tiene la pólvora en el sistema nervioso de los animales son incalculables”.

El doctor explicó que lo que pasa es que cuando “los animales escuchan algo muy fuerte, lo primero que hacen es huir; ese es el primer factor de riesgo” porque, según dijo, eso causa que estos mismos se pierdan de sus hogares, en el caso de que vivan en casas.

Cuando se tienen en otro tipo de viviendas, por ejemplo, dijo que los animales “saltan por las ventanas o tratan de lastimarse por intentar huir. Es como si nosotros estuviéramos en una explosión. Buscamos irnos de ese lugar como sea”.

Y añadió: “Los gatos y los perros, los caballos, las aves y ni hablar de las especies silvestres; como no es algo que sea común, pueden llegar a sufrir colapsos emocionales”.

¿Cómo proteger a los animales del sonido de la pólvora?

El doctor dijo: “Tratar de hacer un arnés de compresión, saludable: se pasa por el cuello y el tórax, que sirve para que el animal se sienta contenido y no se asuste”.

También dijo que se puede implementar, sabiendo hacerlo, el uso tapones.

Mencionó, además, que “hay canales de TV que cuando están pasando las horas más fuertes de las fiestas, ponen música clásica o aromaterapia”.

Finalmente, el veterinario enfatizó en que los efectos de la pólvora pueden ser más peligrosos en animales o razas que suelen ser más ansiosos o nerviosos en comparación con otras.

Escuche la entrevista completa a continuación:

