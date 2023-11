“La clave es la medicina preventiva”: veterinaria habla sobre el cuidado de las mascotas

La EPS Sura explica en su página web que cada mascota “se merece los mejores cuidados. Sea un perro, un gato u otro animal doméstico, tiene necesidades esenciales que deben ser suplidas para que viva plenamente”.

Así mismo, la organización Abogados de los Animales enfatiza que “antes de adquirir una mascota piense si puedes cuidarla durante toda su vida”.

En ese sentido, entidades de este tipo hacen diferentes listados en donde exponen los cuidados básicos que como dueños, se debe tener con estos animales. Cuidados que van desde comida, agua limpia, sombra y resguardo, hasta entrenamiento y su respectiva esterilización.

Por esta razón, en los micrófonos de Salud y Algo Más la veterinaria Laura Londoño profundizó más sobre el tema.

“La clave para tener un animal sano es la medicina preventiva”, dijo la veterinaria Londoño en un comienzo.

Añadiendo al tiempo que “los animales son iguales a nosotros, se enferman y tienen diferentes patologías, pero la medicina preventiva juega un papel fundamental. La alimentación, prevención y vacunas hacen que podamos disminuir las enfermedades en ellos”, contó.

La experta explicó también que “existen estudios que demuestran que los animales no solo brindan un espacio de compañía, sino que también tienen beneficios a nivel cognitivo y a nivel social, porque al ser un animal le exige a la persona hacer diferentes actividades: salir, socializar, tener la responsabilidad de alimentarlo, por ejemplo”.

Por otro lado, se refirió a las conductas que algunos perros adquieren en guarderías o colegios caninos.

“Los perros tienen conductas de imitación, es posible que las aprendan en guarderías o colegios caninos, la primera recomendación es evaluar si llevarlos es necesario, a veces pensamos que es un bien hacerlo todos los días, y lo que hacemos es que otras conductas aparezcan”.

En materia de enfermedades mencionó que “hay algunos síntomas que nos indican que nuestra mascota puede estar sintiéndose mal, pero me gusta poner el ejemplo de un niño o una persona, cuando presenta vomito o diarrea esporádico y ellos tienen una posibilidad alta de ingerir alimentos, pasto, palos, entonces es fácil que puedan consumir cosas que les cae mal, si se presenta pero luego pasa y no presenta ningún otro síntoma, no es necesario (ir a urgencias) si no se vuelve crónico se puede dar espera de unas horas para ver evolución”.

Pero que “hay algunos tipos de vómitos o diarrea que sí representan un problema para los animales, como cuando son vómitos que no paran, son recurrentes, que lo hace 3 o 4 veces en el día y esta acompañado de otros síntomas como falta de apetito o sangre”, contó.

Sobre los gatos puntualizó que estos animales “no deberían vomitar bolas de pelo”.

