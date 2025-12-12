¿Cuáles son las ciudades de Colombia que tienen restricciones específicas contra la pólvora?

El inicio de las festividades de fin de año en Colombia ha llevado a múltiples administraciones municipales a endurecer las normativas sobre el uso y la comercialización de la pólvora, estableciendo decretos locales que van más allá de las disposiciones nacionales.

Si bien el Gobierno ha reglamentado la Ley 2224 de 2022 para establecer requisitos de uso, fabricación y venta en todo el territorio, varias ciudades han optado por prohibiciones casi totales para prevenir el alarmante aumento de lesionados, especialmente entre la población infantil.

La regulación general en Colombia prohíbe de manera estricta la venta y manipulación de artículos pirotécnicos a niños, niñas y adolescentes, así como a personas bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Adicionalmente, se prohíbe totalmente la fabricación y comercialización de fuegos artificiales que contengan fósforo blanco, una sustancia altamente peligrosa. Sin embargo, la persistencia de casos graves ha obligado a los municipios a actuar con determinación.

Restricciones específicas

En diversas zonas urbanas y rurales del país se han emitido decretos específicos que limitan severamente cualquier actividad relacionada con estos artefactos:

Bogotá: ha enfatizado su política de prohibición total de la venta y el uso de pólvora y artefactos pirotécnicos para aquellas personas que no estén debidamente autorizadas o no sean expertas. Quienes incumplan la medida en Bogotá se exponen a una multa económica de $693.333.

ha enfatizado su política de prohibición total de la venta y el uso de pólvora y artefactos pirotécnicos para aquellas personas que no estén debidamente autorizadas o no sean expertas. Quienes incumplan la medida en Bogotá se exponen a una Sincelejo: la Alcaldía Municipal de Sincelejo estableció una prohibición temporal en la zona urbana y rural, se prohíbe la manipulación, porte, uso, tenencia, fabricación, quema, almacenamiento, comercialización, venta, distribución y transporte de pólvora y fuegos artificial. El incumplimiento de estas disposiciones en Sincelejo conlleva una multa general tipo 4, equivalente a $1.066.666.

la Alcaldía Municipal de Sincelejo estableció una prohibición temporal en la zona urbana y rural, se prohíbe la manipulación, porte, uso, tenencia, fabricación, quema, almacenamiento, comercialización, venta, distribución y transporte de pólvora y fuegos artificial. El incumplimiento de estas disposiciones en Sincelejo conlleva una multa general tipo 4, Dosquebradas: en este municipio se restringe completamente el uso, manipulación, fabricación, almacenamiento, venta y distribución de pólvora, también prohíbe actividades que requieran el cierre de calles para exhibiciones públicas de fuegos artificiales, incluyendo verbenas y bazares.

Estas medidas locales buscan frenar una tendencia de riesgo que afecta gravemente la salud pública. Históricamente, las fechas con mayor número de incidentes son el 25 y el 31 de diciembre, junto con el 1 de enero.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado históricamente cifras elevadas de lesionados. Por ejemplo, en 2021 se registraron 1.174 lesionados, de los cuales 364 eran niños, niñas o adolescentes.

Artefactos más peligrosos, según mediciones del INS:

Los totes (27,9%).

Los voladores (25,8%).

Los cohetes (9,7%).

La consigna del Gobierno y los municipios es clara: la celebración debe ser responsable para cuidar la vida de todos.

