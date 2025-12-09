Fin de semana de velitas dejó alrededor de 333 lesionados, según informe INS

El Instituto Nacional de Salud informó que hasta la noche del 8 de diciembre se han notificado 333 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, lo que equivale a una disminución del 14,4 % con respecto al mismo corte en la temporada 2024.

Según el informe, en la noche de Velitas se reportaron preliminarmente 231 lesionados por pólvora pirotécnica. Del total de casos, 106 casos (31,8 %) corresponden a menores de 18 años, y de estos, 14 casos se encontraban con adultos bajo el efecto del alcohol.

Las principales ciudades presentan los siguientes casos: Medellín (26), Cúcuta (9), Pasto (7), Montería (6), Manizales, Valledupar, Armenia y Pereira 4 casos cada uno, Riohacha (3), Yopal, San José del Guaviare, Villavicencio, Bucaramanga e Ibagué 2 casos cada uno, Tunja, Quibdó y Neiva con un caso cada uno.

Los artefactos principalmente asociados a estas lesiones fueron los totes (31,3 %), seguidos de otros (20,2 %) y en tercer lugar se encuentran voladores (16,9 %).

Se notificaron 2 casos de intoxicaciones por fósforo blanco en Barranquilla, el primero corresponde a una menor de sexo femenino de un año de edad con exposición por vía oral quien actualmente está. El segundo es un menor masculino de 10 años de edad con exposición por vía ocular con artefacto tipo tote y está actualmente hospitalizado.

A la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.

