17 personas resultaron lesionadas con pólvora durante la noche de las velitas en Bogotá

Bogotá

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que durante la noche la velitas, en la capital se registraron 17 personas lesionadas con pólvora, con corte a las 8:00 de este 8 de diciembre. De los afectados, siete son menores de 18 años.

Así mismo, del total de personas afectadas, once se encuentran hospitalizadas, seis de ellas menores de edad. “Por localidades el informe indica que Usme (4), Engativá (4) y Bosa (3), presentaron el mayor número de casos. Asimismo, en San Cristóbal y Suba se registraron 2 casos en cada localidad. Igualmente en Chapinero y Los Mártires se reportó un caso por localidad”.

En lo corrido del mes de diciembre en la ciudad se han presentado 18 casos de personas quemadas con artefactos pirotécnicos, uno reportado en una persona mayor de 18 años en la localidad de Usme.

“Seguimos comprometidos con prevenir las lesiones de pólvora, nuestros equipos están listos, pero no queremos ver a nadie más en una unidad de quemados. La pólvora no es un juego: mutila, deja secuelas y puede cambiar una vida en segundos. Nuestro mensaje es simple: Celebrar sin pólvora es la mejor decisión para proteger a nuestras familias, cuidémonos y vivamos unas fiestas sin pólvora”, dijo Luis Alexánder Moscoso, secretario (e) de Salud.

Finalmente, el Distrito mantiene activa la alerta preventiva y refuerza su llamado a la ciudadanía para no usar pólvora en estas festividades y así evitar tragedias y emergencias.