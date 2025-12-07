Día de Velitas en Colombia 2025: Origen, significado y cómo pedir los deseos en cada vela

Este 7 de diciembre se celebra en Colombia el tradicional Día de Velitas, el cual da inicio oficialmente a la Navidad y que lleva consigo una tradición religiosa muy antigua del país.

En este día, las personas encienden velitas por la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Si bien la celebración tiene un origen religioso, es común que incluso las personas no creyentes participen en la celebración en compañía de sus seres queridos. Las familias encienden veladoras frente a sus casas, colocan faroles de colores a manera de adorno y piden deseos para el año que está por iniciar.

Origen del Día de las velitas en Colombia

El Día de las Velitas se da por la vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En la tradición católica, la fecha se estableció el 8 de diciembre de 1854 cuando el papa Pio IX proclamó la fiesta.

Aunque la fecha fue decretada luego de varios años de un debate en la comunidad religiosa sobre la concepción de Jesús, este día se adoptó en otras partes del mundo para darle la bienvenida a la Navidad.

Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá menciona que “A mediados del siglo XV se propagó una fiesta por Irlanda, Inglaterra, Alemania, Francia y España, conocida como ‘La concepción de Nuestra Señora’, que justamente se llevaba a cabo el 8 de diciembre”, explicó la administración distrital.

¿Qué significa prender velitas?

Según la tradición en Colombia, las personas aprovechan esta oportunidad para pedir deseos por cada vela, así como también agradecer por lo recibido a lo largo del año 2025.. Cabe destacar que esto no hace parte de la tradición católica, pero sí es algo que se ha adoptado del Feng Shui.

Esta creencia oriental señala que las velas atraen energía, actividad y pasión.

¿Qué significan los colores de las velas?

Hay que destacar que cada color de vela encendida durante este día tiene un significado profundo, reflejando deseos y anhelos de cada persona. Por eso, aquí le contamos qué significa cada color.

Color naranja: este tono representa optimismo y creatividad, por esto, encender una vela naranja es ideal para quienes desean atraer buena energía, inspiración o un cambio positivo en su vida cotidiana.

este tono representa optimismo y creatividad, por esto, encender una vela naranja es ideal para quienes desean atraer buena energía, inspiración o un cambio positivo en su vida cotidiana. Color rojo: este color representa el amor y la pasión. Muchas personas encienden velas de este tono con la intención de fortalecer sus relaciones sentimentales, familiares o incluso el amor propio.

este color representa el amor y la pasión. Muchas personas encienden velas de este tono con la intención de fortalecer sus relaciones sentimentales, familiares o incluso el amor propio. Color blanco: este tono simboliza pureza, paz y claridad. Quienes prenden una vela blanca buscan armonizar el ambiente de su hogar, reflexionar en calma o incluso purificar las energías que los rodeaban. De esta manera, encender una vela blanca se convierte en un ritual personal cargado de intención.

este tono simboliza pureza, paz y claridad. Quienes prenden una vela blanca buscan armonizar el ambiente de su hogar, reflexionar en calma o incluso purificar las energías que los rodeaban. De esta manera, encender una vela blanca se convierte en un ritual personal cargado de intención. Color verde: este color se asocia al bienestar integral, tanto físico como emocional, por esto, las personas la encienden para invocar salud y esperanza. Las velas verdes se encienden como un gesto de cuidado hacia los seres queridos, pidiendo por su recuperación o fortaleza, mientras que también sirven como una fuente de energía positiva para mantener la resiliencia frente a cualquier adversidad.

este color se asocia al bienestar integral, tanto físico como emocional, por esto, las personas la encienden para invocar salud y esperanza. Las velas verdes se encienden como un gesto de cuidado hacia los seres queridos, pidiendo por su recuperación o fortaleza, mientras que también sirven como una fuente de energía positiva para mantener la resiliencia frente a cualquier adversidad. Color azul: las velas de este color son utilizadas para promover la serenidad y la conexión con los demás. Su significado abarca desde la tranquilidad emocional hasta el fortalecimiento de relaciones interpersonales, tanto en el ámbito familiar o con amistades.

las velas de este color son utilizadas para promover la serenidad y la conexión con los demás. Su significado abarca desde la tranquilidad emocional hasta el fortalecimiento de relaciones interpersonales, tanto en el ámbito familiar o con amistades. Color morado: las velas de este color son prendidas por quienes buscan transformación y renovación. Significa desear un cierre definitivo a ciclos difíciles, dejando atrás lo negativo para abrirse a nuevas oportunidades.

¿A qué hora se deberían prender las velitas el 7 de diciembre?

Cada vela encendida representa la fe, la esperanza y la protección de la Virgen María para los hogares y las familias. Esta tradición está relacionada con la protección y la gratitud por las bendiciones recibidas a lo largo del año.

Aunque no existe una hora exacta para encender las velas, en la mayoría de los hogares colombianos se acostumbra a realizar esta práctica después de las 7:00 de la noche del 7 de diciembre.

Asimismo, en algunas ciudades es común que el 8 de diciembre se cuelguen banderas blancas en las ventanas de las casas en homenaje a la Virgen.