Córdoba y Sucre suman 20 casos de quemados por manipulación indebida de pólvora

Montería

Los departamentos de Córdoba y Sucre suman 20 casos de personas quemadas por manipulación indebida de pólvora en los primeros 9 días del mes de diciembre.

Según los datos, en Córdoba el registro es el siguiente: Montería (6 casos), Montelíbano (4), Ayapel (2), Chinú (1), Pueblo Nuevo (1) y Tierralta (1).

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Salud, Montería sería la cuarta ciudad en el país con más casos de quemados por pólvora.

“La pólvora no es un juego y puede causar quemaduras, amputaciones y daños irreversibles. Los menores de edad deben mantenerse lejos de la manipulación de pólvora y prevención sigue siendo la mejor forma de proteger la vida y la salud de nuestras familias”, señaló la secretaria de Desarrollo de la Salud departamental, María Marcela Arriola Salgado.

Datos de Sucre:

La administración departamental reveló que tres de los 26 municipios de Sucre tienen reportes de quemados por manipulación indebida de pólvora. Se trata de Corozal (3), Morroa (1) y San Benito Abad (1).

Según lo establecido por las autoridades, dos de los afectados son menores de edad.