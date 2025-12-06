Incautan más de 900 kilos de pólvora en Bogotá

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá ha incautado alrededor de una tonelada de elementos pirotécnicos. El alcalde Carlos Fernando Galán reiteró que siguen reforzando los operativos de control para garantizar que Bogotá tenga una temporada navideña para celebrar y no para lamentar.

“Nuestra prioridad ha sido trabajar para lograr que la pólvora tenga el control que la ley establece. Cualquier persona no puede comprarla, solamente los establecimientos que están autorizados para venderla pueden hacerlo y, en el espacio público, solamente aquellos que tienen la certificación”, dijo Galán.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, se pronunció sobre quienes venden este tipo de elementos: “Los irresponsables no miden el riesgo, la más mínima chispa, el más mínimo aumento de temperatura puede hacer que ese material explote. Los que viven al lado de estos irresponsables deben denunciar de manera oportuna, esto puede salvar sus vidas y su patrimonio”, agregó.

Con corte al 6 de diciembre, se han realizado 154 operativos de inspección, vigilancia y control, en los que se han incautado 970 kilos de pólvora. Además, se han efectuado ocho cierres y suspensiones, y decomisado 66 botellas de licor adulterado.

Según la Secretaría de Gobierno, en cabeza de Gustavo Quintero, las localidades con mayor nivel de alerta para el Plan Navidad son Ciudad Bolívar, Suba, Los Mártires y Santa Fe.

