Alcaldía tiene listo el decreto para controlar el uso de la pólvora en temporada decembrina en Bogotá

Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero confirmó que se expidió el decreto para regular el uso de la pólvora en Bogotá en plena época navideña.

“Quemar pólvora en el espacio público no está permitido, mucho menos para menores de edad. Segundo, vamos a ser muy rigurosos con el transporte de la pólvora. Los vehículos que la transportan tienen que tener unas características especiales. Tercero, vamos a incrementar el número de operativos de IBC orientados a monitorear la situación de la pólvora en la ciudad. La pólvora se puede convertir en una tragedia”, dijo Quintero.

Quintero también envió un mensaje de advertencia para que estas fiestas no terminen en situaciones de emergencia.

“El mensaje que le mandamos a las familias es, menores de edad no deberían manipular pólvora en esta Navidad. Pongámonos una meta entre todos y es cuidar a los menores de edad y que la pólvora no sea una amenaza ni tampoco nos genere una tristeza en una época de alegría”, agregó.

Según cifras de la Secretaría de Salud, a la fecha no se han presentado casos de quemados con pólvora en Bogotá. En 2024, los casos de quemados aumentaron en un 16% presentándose 146 afectados de los cuales 43 eran menores de edad y cuatro adultos quemados estaban en estado de embriaguez.