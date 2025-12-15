¿Cuál es el efecto de la alimentación durante festividades en el corazón? Cardiólogo dio detalles

El médico internista y cardiólogo, Manuel Puerta, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más este lunes, 15 de diciembre, para hablar sobre el Síndrome del Corazón Festivo.

Según el especialista este síndrome se define como la aparición de palpitaciones y arritmias, especialmente durante las épocas festivas, se relaciona con un aumento de estos eventos cardiacos después de fines de semana largos o puentes festivos debido al consumo excesivo o compulsivo de alcohol.

El especialista explicó que el alcohol no es el único factor de riesgo, la deshidratación y los desequilibrios de electrolitos asociados al licor son mecanismos directos que pueden desencadenar arritmias.

Puerta contó que muchos pacientes cometen el error de suspender sus medicamentos por temor a mezclarlos con bebidas, lo cual puede precipitar infartos o accidentes cerebrovasculares.

Para proteger el corazón, el cardiólogo recomendó establecer un equilibrio. Es fundamental garantizar un descanso mínimo de ocho horas diarias para permitir la recuperación corporal y mental, la clave está en la moderación en la alimentación y la bebida.

Escuche la entrevista:

