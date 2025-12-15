Salud y algo másSalud y algo más

¿Cuál es el efecto de la alimentación durante festividades en el corazón? Cardiólogo dio detalles

El síndrome del corazón festivo aumenta el riesgo de arritmias por excesos de alcohol y trasnocho.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Aury Lamadrid

El médico internista y cardiólogo, Manuel Puerta, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más este lunes, 15 de diciembre, para hablar sobre el Síndrome del Corazón Festivo.

Según el especialista este síndrome se define como la aparición de palpitaciones y arritmias, especialmente durante las épocas festivas, se relaciona con un aumento de estos eventos cardiacos después de fines de semana largos o puentes festivos debido al consumo excesivo o compulsivo de alcohol.

El especialista explicó que el alcohol no es el único factor de riesgo, la deshidratación y los desequilibrios de electrolitos asociados al licor son mecanismos directos que pueden desencadenar arritmias.

Puerta contó que muchos pacientes cometen el error de suspender sus medicamentos por temor a mezclarlos con bebidas, lo cual puede precipitar infartos o accidentes cerebrovasculares.

Para proteger el corazón, el cardiólogo recomendó establecer un equilibrio. Es fundamental garantizar un descanso mínimo de ocho horas diarias para permitir la recuperación corporal y mental, la clave está en la moderación en la alimentación y la bebida.

¿Cuál es el efecto de las festividades en el corazón? Cardiólogo dio detalles

