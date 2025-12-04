Lista de alimentos para desintoxicar el cuerpo naturalmente, según nutricionista

Uno de los procesos fundamentales para múltiples personas alrededor del mundo que buscan cuidar su salud y aspecto físico es eliminar las toxinas del cuerpo de manera natural, por lo que, este 4 de diciembre, W Radio consultó en Salud y Algo Más con la experta Dahiana Castillo, nutricionista, dietista y epidemióloga, que creó una metodología de nutrición terapéutica que integra hábitos, microbiota, genética, hormonas y emociones para transformar la salud sin medicamentos, con el objetivo de resolver algunas de las dudas más frecuentes sobre el tema.

En ese sentido, una de las preguntas frecuentes es la dieta y los alimentos que debe consumir una persona para desintoxicar su cuerpo de manera natural. Por ese motivo, aquí le contamos qué dijo la nutricionista al respecto y cuáles son las recomendaciones para iniciar.

Alimentos que ayudan a desintoxicar el cuerpo naturalmente

De acuerdo con la experta, es fundamental tener en cuenta que, si bien el organismo hace una limpieza constante, para lograr hacer una desintoxicación efectiva del cuerpo, se debe implementar de forma integral: “esta alimentación va a funcionar siempre y cuando haya una base. Si uno sigue fumando, o sigue expuesto a comida procesada, o sigue estando estresado y tomando gaseosas altas en azúcar, las recomendaciones no van a servir, por lo que todo es un conjunto”, indicó.

De esta manera, aseguró que los alimentos fundamentales para desintoxicar dependen del órgano que se quiere desintoxicar; pues mencionó que hay varias vías de desintoxicación del organismo: “esas vías son el hígado, los riñones, el intestino, la piel y los pulmones”.

No obstante, recomendó iniciar hidratándose muy bien, eliminamdo los productos azucarados, los productos procesados y las frituras, así como aconseja centrarse en alimentos que contribuyen a que los órganos eliminen las toxinas producidas por la contaminación ambiental, el estrés, los cosméticos y la alimentación poco saludable. Acá le dejamos algunos de ellos, que son imprescindibles para el hígado y la piel:

Brócoli.

Coliflor

Coles.

Frutas ricas en Vitamina C.

Semillas y nueces ricas en Omega 3.

