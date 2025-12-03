¿Cómo fortalecer los pulmones? Neumólogo explica las claves para entrenar los músculos respiratorios

En medio de la conmemoración por el Día del Médico este 3 de diciembre, en Salud y Algo Más de W Radio hablamos sobre la importancia de fortalecer los pulmones y prevenir el deterioro de la función pulmonar a temprana edad.

Para solucionar las dudas más comunes sobre este tema, consultamos con el doctor Abraham Alí Munive, neumólogo internista e intensivista con 25 años de experiencia en el tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas, quien explicó la importancia de mantener los pulmones en condiciones óptimas y hacer ejercicio aeróbico para fortalecer los músculos respiratorios.

En ese sentido, el experto indica que al hacer ejercicio “Lo que se entrena realmente es la capacidad cardiovascular para mandar la sangre adecuada al pulmón”, lo que permite que “el corazón lata fuerte, emita la suficiente sangre y que no se fatigue”, como señaló

Además, señaló que es fundamental determinar por qué la persona se ahoga: “se hace a través de la prueba de esfuerzo cardiovascular, un examen que evalúa y determina por qué se ahoga cada ser humano. Lo más frecuente es por por falta de entrenamiento, porque el corazón no bombea lo suficiente, porque los trombos están tapados o porque la persona tiene asma, EPOC o fibrosis en el pulmón”, añadiendo que, si lo único que se tiene es falta de entrenamiento, se recomienda un entrenamiento progresivo aeróbico hasta lograr la resistencia.

¿Cómo fortalecer los pulmones?

Para poder tener los pulmones en condiciones óptimas, Alí Munive menciona que el ejercicio es imprescindible, ya que esto permite aumentar la resistencia y mejorar la capacidad pulmonar: “Muchos que tienen asma pueden decir: yo no hago ejercicio porque me ahogo. Pero ese es el peor error. Las personas que tienen enfermedades respiratorias deben seguir haciendo ejercicio para cortar la espiral de la inactividad”, aseguró el neumólogo.

Por último, indicó que a los 40 años comienza a haber un deterioro pulmunar, por lo que un ejercicio aeróbico constante es clave para mantener la salud pulmonar y respiratoria.

