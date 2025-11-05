Estos son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de tener cáncer de pulmón

Alejandra Alarcón, médica y cirujana, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más este miércoles 5 de noviembre para hablar sobre el cáncer de pulmón.

La especialista explicó que el cáncer de pulmón se consolida como la principal causa de muerte oncológica a nivel mundial, el cual en Colombia ha mostrado un incremento alarmante. Aunque históricamente ha sido la principal causa de muerte en hombres, también ocupa el segundo lugar en mujeres.

Si bien el factor de riesgo más significativo es el consumo de tabaco, que se asocia directamente con el 85% de los casos de cáncer de pulmón, existen otras variables que merecen igual atención, muchas de las cuales son controlables y contribuyen a la preocupación sobre la salud pulmonar.

Detonantes importantes

Alarcón, enfatizó que la identificación de los siguientes factores es vital para la prevención:

Exposición al humo pasivo: Es un factor de riesgo importante, conocido como la exposición al humo de otros fumadores o fumadores pasivos.

Es un factor de riesgo importante, conocido como la exposición al humo de otros fumadores o fumadores pasivos. Contaminación y gases: La polución ambiental, especialmente en grandes centros urbanos, aumenta el riesgo. También la exposición a gases específicos como el asbesto (cuyo uso está prohibido en Colombia por ley).

La polución ambiental, especialmente en grandes centros urbanos, aumenta el riesgo. También la exposición a gases específicos como el asbesto (cuyo uso está prohibido en Colombia por ley). Vapeadores: Los cigarrillos electrónicos son un factor de riesgo emergente. Si bien se desconoce su desenlace a largo plazo, la especialista comentó que se están reportando estudios donde muestran sus efectos nocivos en los pulmones.

Los cigarrillos electrónicos son un factor de riesgo emergente. Si bien se desconoce su desenlace a largo plazo, la especialista comentó que se están reportando estudios donde muestran sus efectos nocivos en los pulmones. Antecedentes familiares y laborales : Tener un familiar que haya sufrido cáncer de pulmón, o trabajar en entornos con exposición a pinturas o minería, también puede considerarse un riesgo.

: Tener un familiar que haya sufrido cáncer de pulmón, o trabajar en entornos con exposición a pinturas o minería, también puede considerarse un riesgo.

Escuche la entrevista completa:

