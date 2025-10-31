En qué momento es mejor realizar la reconstrucción mamaria si tiene cáncer de seno: cirujana explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En que momento es mejor realizar la reconstrucción mamaria si tiene cáncer de seno, cirujana dio detalles

Diana Giraldo, cirujana plástica oncóloga estuvo por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar de la reconstrucción mamaria en el cierre del mes de sensibilización en la lucha contra el cáncer de mama, este viernes 31 de octubre.

La experta aseguró que el miedo a la pérdida de la imagen y la feminidad no debe ser un obstáculo para buscar el tratamiento. La ciencia ofrece múltiples recursos, y la principal prioridad debe seguir siendo el diagnóstico precoz de la enfermedad.

Giraldo destacó que existen dos momentos fundamentales para realizar el procedimiento: de forma inmediata después de que el mastólogo extirpa la mama (mastectomía), mientras la paciente sigue bajo anestesia o tardía, dónde se programa después de que la paciente ha completado su tratamiento oncológico.

Para la cirujana, la reconstrucción inmediata es la mejor opción desde una perspectiva emocional y psicológica. Además, es técnicamente más beneficiosa, pues se trabaja con tejidos que aún no han sido afectados por la radioterapia, lo que mejora el pronóstico reconstructivo y disminuye las complicaciones.

¿Cuándo esperar para una reconstrucción mamaria?

La reconstrucción diferida se reserva para pacientes con indicaciones oncológicas específicas. Estos casos incluyen tumores más agresivos o cuando el tumor no se redujo lo suficiente tras la quimioterapia preoperatoria.

Es vital que la paciente asista a una consulta de asesoría previa, ya que todas las mujeres con cáncer de seno tienen derecho a este acompañamiento en Colombia. La decisión final siempre se toma en una junta médica multidisciplinaria, con el mastólogo, oncólogo y radioterapeuta, garantizando que la elección reconstructiva sea la más conveniente y no afecte los pronósticos oncológicos.

Escuche la entrevista completa:

