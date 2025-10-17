“Mi principal motivación es criar a mis hijas”: Ana Vargas habló de su lucha contra el cáncer

La periodista Ana Vargas, de W Radio, pasó por los micrófonos de Salud y Algo más para hablar sobre su lucha contra el cáncer de seno.

Vargas fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa tres en julio del año 2023. Según contó, tenía la sospecha de que esta enfermedad estaba presente desde que estaba embarazada de su hija Miranda en el 2021.

La periodista contó que una mañana, al sentir una masa, llamó a su ginecólogo, quien le dijo que había un 95% de probabilidad de que fuera leche calcificada en un ducto, pues había sido mamá hace poco. Posteriormente, el médico la envió a practicarse estudios.

Tras un examen de ultrasonido, se le informó que tenía cáncer. Posteriormente, viajó a Colombia desde Estados Unidos para poder agilizar el proceso y conocer cuanto antes si esta enfermedad estaba haciendo metástasis en su cuerpo.

¿Cómo fue su tratamiento?

Después de confirmar el cáncer por medio de un PET scan, Ana Vargas contó que empezó su tratamiento con inmunoterapia (una nueva alternativa), quimioterapia y una doble mastectomía para retirar el cáncer.

Vargas explicó que este tipo de cáncer crece con las hormonas del estrógeno. Por ese motivo, actualmente se encuentra en un tipo de menopausia inducida, la cual impide que se siga produciendo esta hormona y, así, no haya recurrencia de la enfermedad.

Vargas reconoció que entiende y respeta a las mujeres que dudan en hacerse el tratamiento, pues comprende el miedo. Sin embargo, lo que más recomienda es la quimioterapia, pues su eficacia es comprobada y brinda muchas posibilidades de sobrevivir y de entender que no todo el tiempo la vida iba a ser de tratamientos, inyecciones y hospitales.

Adicionalmente, aseguró que su mayor motivación para seguir en este camino eran sus hijas y remarcó que ella quería seguir viviendo para poder criarlas y estar junto a ellas.

Autoexamen

La periodista Ana Vargas también enfatizó la importancia del autoexamen de seno y de hacerlo a consciencia, tomándose su tiempo.

“Usted debería tocarse para salvar su vida, tocarse como si estuviera buscando algo”, recomendó.

También aclaró que no es lo mismo bañarse y examinarse que realmente hacerlo, pues cuando ella lo vivió se dio cuenta que esto no era suficiente.

Escuche la entrevista completa:

