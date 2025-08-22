El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuál es el objetivo del autoexamen de mama? Mastólogo despejó dudas

Este viernes, 22 de agosto, el doctor Sebastián Quintero pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre la mamografía y el autoexamen de mama.

¿Qué fin tiene el autoexamen de mama?

El doctor Quintero, mencionó que es frecuente que las mujeres no sepan hacer de manera correcta el autoexamen, esto genera un mal diagnóstico y que se descarte asistir a los especialistas.

Asimismo, aseguró que, dentro de los métodos de detección temprana, el autoexamen es el más “pobre”; puesto que no está destinado para detectar anormalidades, sino para que la mujer conozca con exactitud sus senos, y con esto poder detectar anormalidades.

Diferencia entre mastología y ginecología

El especialista confirmó que la mastología es una subcategoría médica y de la cual se desprenden los ginecólogos.

No obstante, “nadie tiene tanto conocimiento de las mamas como los mastólogos, el llamado es que si se tiene la oportunidad asistan a uno”

¿En qué momento se debe detectar el cáncer de seno?

Por último, el especialista aseguró que a pesar de que el examen anual salga correcto, se debe estar atento, ya que lo óptimo es detectar los cánceres cuando son asintomáticos.

“Entre más temprano se pueda detectar el cáncer, más se va a poder hacer”, dijo.

La recomendación que el doctor Quintero dio es asistir frecuentemente al mastólogo a realizarse los chequeos.

Escuche la entrevista completa:

