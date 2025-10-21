¿La densidad mamaria aumenta el riesgo de cáncer de seno? Especialista explicó

El Jefe del servicio de cirugía de mama y tumores de tejidos blandos de la Clínica del Country, Carlos Lehmann Mosquera, pasó por los micrófonos de Salud y Algo más, para hablar sobre la densidad mamaria este martes 21 de octubre.

Según el cirujano la densidad mamaria es una definición plenamente radiográfica, por lo que no puede ser determinada por palpación u otros métodos que no sea una mamografía o un ultrasonido.

La densidad mamaria es cuando hay una mayor cantidad de tejido fibroso y con colágeno; entre mayor grasa en el seno tienen menor densidad.

El especialista explicó que esto es mayormente por un factor hereditario y de edad, pues las mujeres jóvenes suelen tener senos más densos, quiénes tienen un índice de masa corporal bajo también presentan una alta densidad. Lehmann aclaró también que esta no tiene ninguna relación con el tamaño de los senos.

¿La densidad mamaria influye en el cáncer?

Según el experto, si, la densidad mamaria puede llegar a dificultar el diagnóstico del cáncer pues esta en las imágenes se ve blanca al igual que los cánceres y pequeñas calcificaciones, “las mujeres que tienen alta densidad mamografía, tienen hasta 4 veces más riesgo de tener cáncer”

Lehmann recomendó que las mujeres con alta densidad deben hacer una mamografía 3D como un estudio complementario de la mamografía tradicional, si no es posible, complementar con un ultrasonido mamario para poder tener un asesoramiento completo y descartar el cáncer.

Aunque la densidad sí representa un aumento del riesgo no incrementa de la misma forma la agresividad del cáncer si se presenta.

El especialista enfatizó en que todas las mujeres en Colombia una vez cumplan los 50 años deben hacerse la mamografía y que las personas jóvenes no deben someterse a temprana edad a un examen de estos simplemente para saber la densidad de sus senos.

Escuche la entrevista completa:

