¿La osteoporosis tiene cura? Especialista explicó

El reumatólogo, Daniel Fernández, pasó por los micrófonos de Salud y Algo más, para hablar sobre la osteoporosis este lunes 20 de octubre.

La osteoporosis es cuando a medida del paso del tiempo los huesos se van debilitando y se van volviendo más porosos por lo que se vuelven frágiles, el especialista comentó, que esta enfermedad se presenta de forma más frecuente en las mujeres, por esto también los estudios de esta se basan en las mujeres mayores.

Esto no significa que esta enfermedad no se puede desarrollar en los hombres, se presenta también en menor cantidad.

Para saber si se tiene osteoporosis, el experto explica que existe un examen de densitometría ósea, este debe ser presentado por mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de 70.

Esta enfermedad es silenciosa explicó el reumatólogo, por lo que no presenta ninguna dolencia o síntoma por lo que sin este examen se descubre la enfermedad en situaciones que pueden agravarse como caídas.

Para evitar la descalcificación, el especialista recomienda consumir 2 o 3 lácteos al día, también a tener una dieta balanceada con verduras y frutas ricas en vitamina D.

¿Tiene cura?

Según Fernández, la osteoporosis no tiene cura, solo se puede manejar por medio de medicamentos, dieta y mucha precaución, pues una vez esta enfermedad se presenta en las personas mayores este es el tratamiento.

Por otro lado, cuando la osteoporosis se presenta como un efecto secundario de otra enfermedad como nódulos en la tiroides, una vez estos sean retirados y sea una persona joven, lo más probable es que se normalice esta situación.

Escuche la entrevista completa aquí:

