¿Los trasplantes capilares funcionan para todo tipo de alopecia? Dermatólogo explicó

El Médico dermatólogo Mario Naranjo Otero estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, este martes 7 octubre, para hablar sobre el día mundial de la alopecia y trasplante capilar.

El especialista enfatizó en la importancia de consultar cuando se siente que hay una caída de pelo significativa por un tiempo de 6 semanas, junto con despoblamiento de cabello en zonas específicas que pueden significar algo más que una caída del cabello transitoria.

¿Todas las alopecias se tratan con trasplante capilar?

El dermatólogo explicó que los trasplantes de pelo se pueden hacer desde cualquier parte a cualquier parte del cuerpo, siempre y cuando el pelo sea propio. Para un trasplante en la parte en la parte frontal, normalmente se usa de atrás de la cabeza, pues tiene mayor compatibilidad con la zona y es un cabello que funciona más a largo plazo.

Naranjo explicó que no todas las alopecias responden bien a trasplantes, por ejemplo las que se presentan en formas de parches, que pueden afectar las cejas, esta responde mejor a otros tratamientos.

¿Qué edad se debe tener para realizarse un trasplante capilar?

El médico aconsejó que debe ser mayor de los 25 años de edad, porque si se realiza antes puede que necesite más de un procedimiento, el tratamiento recomendado por él es tratar primero la alopecia hasta que esté controlada y luego realizar el trasplante.

¿Es seguro realizarse un trasplante capilar?

Naranjo comentó que es un procedimiento seguro, mínimamente invasivo, que podía generar una leve molestia o presión en la zona, pero que es un procedimiento con riesgos bajos

Remarcó en la importancia en que este sea hecho por un dermatólogo, pues en muchos centros no es así, además de enfatizar en que la cirugía es un tratamiento complementario y no definitivo.

