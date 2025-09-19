Salud y algo másSalud y algo más

¿Los anticonceptivos engordan? Mitos y verdades de los métodos de planificación

Germán González, sexólogo, aclaró algunos mitos y realidades de los métodos de planificación.

Métodos de planificación

Métodos de planificación / Peter Dazeley

Germán González, sexólogo, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio, y habló sobre los mitos y verdades de los métodos de planificación.

Uno de los mitos más escuchados es que hay algunos anticonceptivos que engordan. Sin embargo, el doctor afirmó que esto no es del todo cierto.

En principio, González aseguró que los anticonceptivos orales no aumentan de peso, sin embargo, pueden generar cambios de ansiedad u hormonal.

“Si tiene acné el último anticonceptivo que debe pensar es el inyectable o el subdérmico”, detalló.

Asimismo, el doctor afirmó que puede haber un cambio en el ánimo o ansiedad y cuando hay cambios de ansiedad hay una relación de aumento de apetito.

¿Generan endometriosis?

“Es totalmente falso. Ciertos anticonceptivos van con la endometriosis, como la mirena, que les va muy bien a las niñas con endometriosis. “Es un mito y hay que tumbarlo”, detalló.

Por otro lado, el experto advirtió que “los anticonceptivos orales no se deben descansar”.

