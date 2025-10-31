¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mamá? Doctora explicó
La doctora Ana Patricia Villa dijo en Salud y Algo Más que es muy importante la detección temprana, ya que se puede curar.
Cáncer de mama. Foto: Getty Images.
En los micrófonos de Salud y Algo Más habló la doctora Ana Patricia Villa, especialista en radiología e imágenes diagnósticas, para referirse al cáncer de mama.
“En el mundo entero el cáncer de mama es el más diagnosticado”, dijo la doctora en su primera intervención.
Así, resaltó que “es importante la concientización, necesitamos que las mujeres sepan qué significa y que sepan que es algo que se puede curar”.
¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mamá?
La doctora puntualizó que no se saben, puntualmente, cuáles son las causas, pero que sí hay factores de riesgo.
“No sabemos cuál es la causa en la mayoría de las mujeres. 90 de cada 100 mujeres que tienen cáncer de mamá no se sabe la causa”, dijo, pues explicó que muchos casos son relacionados con temas hereditarios.
Sin embargo, la experta dijo que “hay unos factores de riesgo para el cáncer de mama; por ejemplo, el alcohol, el tabaquismo, la obesidad; especialmente luego de la menopausia, y la falta de ejercicio".
Escuche la entrevista completa a continuación:
