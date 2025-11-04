¿Orinar sentado disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de próstata? Experto dio detalles

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Juan Camilo Garcia López, urólogo, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar del cáncer de próstata, este martes 4 de noviembre.

El especialista explicó que el tamizaje es uno de los exámenes con los cuales se puede detectar esta enfermedad en una etapa temprana, al principio de esta enfermedad es común que no se presenten síntomas.

Usualmente, los pacientes se confían y una vez que presentan síntomas puede que ya sea muy tarde, pues, se está en un estado avanzado, por lo que hacer ciertos tratamientos se dificulta aún más, así como llegar a la cura que en este tipo de cáncer es posible.

Los exámenes que se hacen para detectar esto es llamado PSA, este laboratorio inicial de antígenos determina si está pasando algo anormal en la próstata; cuando se encuentran ante un antígeno elevado, de un valor por encima de 4,es importante hacer un seguimiento y descartar el cáncer de próstata.

“En los casos cuando se detecta el cáncer de próstata temprano, afortunadamente tenemos un gran arsenal de opciones y diferentes tratamientos para ofrecerles, incluso con la opción de poder llegar a curarlos”, dijo García

¿Orinar sentado disminuye el riesgo de próstata?

García explicó que los estudios frente a esta creencia, no tienen mucho peso en las conclusiones científicas, por lo que no está demostrado que esta posición al orinar disminuya el riesgo de cáncer de próstata.

Esto sí tiene otros beneficios en la vejiga y en la cantidad de residuos que quedan en esta después de ir al baño.

Escuche la entrevista completa:

