¿Cómo ayudan las enzimas recombinantes al envejecimiento saludable? Experto explicó

El médico estético, Leonardo Muñoz, estuvo por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar de las enzimas recombinantes para antienvejecimiento, este jueves 30 de octubre.

El especialista explicó que este tipo de enzimas se han consolidado como una herramienta muy útil para ayudar al estado de la piel y el cuerpo en general.

Estas proteínas catalizadoras, que aceleran procesos naturales del cuerpo, fueron inicialmente creadas en España, pero la comunidad médica colombiana fue pionera en su utilización a nivel mundial.

¿Cómo funcionan las enzimas recombinantes?

Este tratamiento se distingue por su enfoque de recombinación genética, por lo que el experto detalló que se utilizan tres enzimas principales para impulsar la regeneración celular:

Liasa: prepara el terreno, pues limpia la matriz extracelular para asegurar un tejido sano

prepara el terreno, pues limpia la matriz extracelular para asegurar un tejido sano Lipasa: descompone los triglicéridos por lo que transforma la grasa localizada en energía.

descompone los triglicéridos por lo que transforma la grasa localizada en energía. Colagenasa: degrada el colágeno desorganizado (presente en estrías, fibrosis o cicatrices) y estimula para producir nuevo colágeno, mejorando la elasticidad de la piel.

El especialista explicó que aunque no se puede evitar el envejecimiento, esta técnica sí ayuda a que este se haga de una forma saludable.

Una de las mayores ventajas es su alta seguridad, ya que las enzimas solo actúan donde el cuerpo las necesita (grasa o piel), sin causar efecto si se aplican en una zona incorrecta y también se metabolizan rápidamente. Muñoz confirmó que este tratamiento no posee límite de edad.

Escuche la entrevista completa:

