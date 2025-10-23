Carlos Guerrero Silva, cirujano ortopedista, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre la artrosis sin cirugía y su tratamienbto con las células madre.

El especialista comentó que la búsqueda de alternativas duraderas para combatir el dolor crónico asociado a dolencias articulares como la artrosis ha posicionado a las células madre como una solución fundamental en el ámbito de la ortopedia.

Según el cirujano, este mecanismo de acción de las células madre se centra en abordar la causa de los dolores, un enfoque que se diferencia de los tratamientos farmacológicos tradicionales que solo actúan sobre los síntomas del dolor.

¿Cómo se usan en la regeneración?

Al aplicar las células madre en una articulación, estas actúan principalmente en dos frentes:

Desinflamación: reparan los procesos inflamatorios internos que se han generado por el desgaste

Reparación: en casos como el deterioro del cartílago de la rodilla, estas células logran generar una capa de fibrocartílago, aunque es igual a un de un joven, el tejido generado es funcional para un adulto.

Guerrero explicó que esta intervención logra una mejoría de los síntomas entre el 70% y el 80%, frenando la agresividad de la enfermedad y permitiendo al paciente recuperar funcionalidad. Sin embargo, se requieren mantenimientos y refuerzos para evitar que el tejido continúe deteriorándose.

El cirujano de rodilla señaló que hasta el 80% de las cirugías comunes (como limpiezas articulares o de menisco) pueden ser evitadas, ofreciendo mejores resultados sin la necesidad de reposo o rehabilitaciones dolorosas.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause ¿Cómo se utilizan las células madre para el tratamiento de la artrosis? Experto explicó 08:02 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: