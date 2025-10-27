El código iframe se ha copiado en el portapapeles

ABC de la blefaroplastia: así es la cirugía de los párpados explicada por experto

Este lunes, 27 de octubre, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más el cirujano plástico Guillermo Uscategui Luna, quien explicó el ABC de la blefaroplastia.

El doctor inició su intervención diciendo que en este procedimiento “ no solo trabajamos una estructura, sino que podemos cambiar una expresión facial en el paciente ”.

El cirujano Uscategui resaltó: “Trabajamos parpado inferior, parpado superior e incluso se trabajan las cejas”.

“Cuando hacemos la valoración de un paciente, miramos hasta la zona de la cien, si hay un adecuado volumen”, dijo.

¿Cuál es el principal motivo por el que una persona se realiza este procedimiento?

Según el cirujano, y según su experiencia, “siempre me comentan (pacientes) que con el paso del tiempo hay un cambio en la expresión de los ojos, dicen que se sienten cansados o que sienten una expresión de tristeza o enojo ”.

“Ese es el principal motivo de consulta, se ven diferentes”, dijo.

Finalmente, el doctor aclaró que esta cirugía no solo es hace por vanidad. “Un parpado que esté muy caído puede afectar la visión”, contó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

