¿En que casos es necesaria una cirugía de mano? Especialista dio detalles

Julián Saiz Guzmán, cirujano , pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre la cirugía de mano este viernes 24 de octubre.

El cirujano comentó que muchas veces las afectaciones en las manos muchas veces se pueden manejar con tratamientos que no sean necesariamente la cirugía. La cirugía es indicada cuando el dolor es tanto que no puede convivir más con él y no puede ser manejado.

¿Cuáles son las enfermedades de mano más comunes?

El especialista explicó que existen tres condiciones más comunes por las cuales las personas consultan a un cirujano, estas son:

Síndrome de túnel del carpo

Dedo engatillado

Tenosinovitis de De Quervain

Recomendaciones del cirujano

El médico dio algunas recomendaciones para la prevención de dolores en las manos o la agravación de estos mismos, las enfermedades en las manos se presentan como sensación de hormigueo, perder la capacidad de palpar, artrosis, desgaste, bloqueos o más conocido cómo engatillamiento.

Las recomendaciones son:

Las pausas activas, un descanso total por 10 0 15 minutos dónde se haga estiramiento dedos, muñeca y masajes

un descanso total por 10 0 15 minutos dónde se haga estiramiento dedos, muñeca y masajes El uso de férulas ayudan a mitigar el dolor una vez que exista

ayudan a mitigar el dolor una vez que exista El descanso es primordial cuando las manos se utilizan diariamente en el trabajo como la digitación o el uso constante del celular

