¿Cómo debe actuar si ve que alguien está sufriendo un ACV? Especialista dio detalles

El especialista explicó que existen dos tipos de accidentes cerebro vasculares

Aury Lamadrid

El neurólogo y neurointensivista de la Clínica La Colina, Sebastián Vásquez García, estuvo por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar en el día mundial de ACV, este miércoles 29 de octubre.

El especialista explicó que existen dos tipos de accidentes cerebro vasculares, el isquémico, que se refiere a una obstrucción en el flujo sanguíneo del cerebro; también se le puede referir a este como infarto cerebral, por otro lado esta el hemorrágico.

Vásquez explicó que, aunque estos no pueden presentarse ambos al mismo tiempo si puede que uno desencadene al otro dependiendo en las zonas que se desarrolle.

¿Qué hacer en caso de un ACV?

El neurólogo enfatizó en que una de las claves para tratar un accidente cerebrovascular es saber identificar los síntomas más comunes para que de esta manera se pueda llamar o acudir a emergencias de la manera más rápida posible.

La sigla CORRE(+) es utilizada para generar recordación de estos síntomas, se refieren a:

Vásquez comentó que el estilo de vida es fundamental para disminuir los factores de riesgo por lo que se debe implementar el ejercicio, la buena alimentación, el sueño y demás aspectos de la vida cotidiana cómo se controlan las enfermedades cardiovasculares.

Escuche la entrevista completa:

05:28

