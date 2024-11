¿Cómo saber si padece EPOC? La común enfermedad que dificulta la respiración

Desde el 2002, cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial de la EPOC. Este evento anual es organizado por la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, más conocida como EPOC.

La EPOC es la cuarta causa de muerte en Colombia, con un promedio de 38 fallecimientos diarios y 70.299 diagnósticos anuales. Además, el costo de esta enfermedad para el sistema de salud es de, aproximadamente, 850.000 millones de pesos al año.

Teniendo en cuenta este panorama, la doctora María Eugenia Laucho, neumóloga e internista con postdoctorado en neumonía de la Universidad de Harvard, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre los cuidados y precauciones que se deben tener con esta condición médica.

La neumóloga explicó que, la EPOC “es una enfermedad de los pulmones que evita que el paciente respire bien, que el aire llegue hasta donde tiene que llegar. Al no tener aire, no tenemos oxígeno, no tenemos capacidad para hacer ejercicio o para hacer nuestras actividades cotidianas (...) En general, es una enfermedad pulmonar que nos limita y nos da mucha dificultad para respirar”.

Según las estadísticas, esta enfermedad es más común en países de bajos y medios ingresos y está ligada al consumo excesivo de tabaco o cigarrillo.

La experta afirmó que en Colombia, gracias a las políticas públicas que se han llevado a cabo, los índices de tabaquismo han bajado considerablemente. Sin embargo, añadió que, “hay estudios en el país en los que se ha visto que el humo de leña está ligado con una alta incidencia de EPOC”.

De acuerdo con la experta, la edad en la que más se presenta esta enfermedad es después de los 40 años, pues el 95% de pacientes corresponden a este rango de edad. Sin embargo, hay pacientes que pueden comenzar a presentar sintomatología luego de los 35 años debido a factores genéticos.

¿Cuáles son los principales síntomas de la EPOC?

“La EPOC poquito a poco va limitando a la persona con la dificultad para respirar, ese es el principal síntoma (...) Pero como esa dificultad para respirar no ocurre de un día para otro, uno comienza a acostumbrarse a vivir mal”, afirmó la doctora Laucho.

Además, añadió que estos son los principales síntomas de la enfermedad:

Dificultad para respirar

Tos crónica

Agudización de estos síntomas durante el tiempo

Las recomendaciones de la doctora, en caso de presentar este tipo de síntomas, son dirigirse a un centro de salud para realizarse una prueba de función pulmonar. En caso de ser diagnosticado con EPOC, recomienda mantener una vida activa con hábitos saludables y hacer ejercicio moderado.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la EPOC?

Esta iniciativa se estableció con los siguientes objetivos:

Difundir información sobre el diagnóstico y tratamiento de la EPOC.

Evitar nuevos casos de EPOC.

Concientizar a la población sobre la enfermedad.

Mejorar la atención a los pacientes.

Promover la comprensión de la EPOC.

Escuche la entrevista completa a continuación: