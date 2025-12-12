Tips para proteger la salud digestiva en las festividades de fin de año, según especialista

El jefe de gastroenterología de la clínica La Colina, Alejandro Concha Mejía, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más este miércoles, 10 de diciembre, para hablar sobre cómo proteger la salud digestiva en navidad y año nuevo.

Según Concha, las comidas con alto contenido de grasa, condimentos y salsas irritan el esófago y el estómago, mientras que el consumo excesivo de carbohidratos y la falta de fibra potencian la producción de gases, diarrea o estreñimiento. El alcohol, al inhibir la hormona antidiurética, provoca una deshidratación intensa que empeora la resaca.

El especialista ofreció una serie de tips para esta época:

Reducir las grasas y carbohidratos: estos retrasan el vaciamiento gástrico, intensificando los síntomas de reflujo y acidez.

estos retrasan el vaciamiento gástrico, intensificando los síntomas de reflujo y acidez. Mejorar la hidratación: tomar entre 1.5 y 2 litros de agua diarios, para prevenir el estreñimiento y compensar la pérdida de líquidos causada por el alcohol.

tomar entre 1.5 y 2 litros de agua diarios, para prevenir el estreñimiento y compensar la pérdida de líquidos causada por el alcohol. Consumo inteligente de fibra: comer la fruta entera en lugar de jugos para aprovechar mejor su aporte al tránsito intestinal.

comer la fruta entera en lugar de jugos para aprovechar mejor su aporte al tránsito intestinal. Aliados naturales: infusiones de anís o menta para aliviar el exceso de gases.

infusiones de anís o menta para aliviar el exceso de gases. Cuidado Post-Exceso: si hay guayabo, la recuperación se logra con buena hidratación, caldos salados y el consumo de proteína magra.

El doctor Concha enfatizó que la moderación es la regla de oro, el objetivo es evitar que los excesos del momento borren el buen recuerdo de la celebración.

Escuche la entrevista completa:

