‘Los de Ñam’ dieron tips sobre cómo mantener una relación más sana con la comida

‘Los de Ñam’, creadores de contenido de comida, estuvieron en los micrófonos de Salud y Algo Más este miércoles, 12 de noviembre, para hablar sobre equilibrar lo que se come para priorizar lo saludable.

Los influencers ofrecieron una serie de consejos prácticos para mejorar el consumo de alimentos y construir una relación más saludable con la cocina. Estos creadores de contenido gastronómico, combinan el humor con recetas económicas y fáciles.

Los creadores enfatizaron que su objetivo no es la restricción, sino el balance, señalando que la imposibilidad de comer ciertos alimentos solo conduce a la frustración.

Gran parte de su estrategia se basa en un estudio profundo de la salud en la alimentación y la implementación de la cocina por lotes, conocida como el Método Ñam. Este método, donde promueven cocinar con antelación (por ejemplo, los fines de semana) y congelar carbohidratos como el arroz, la yuca o la papa, permitiendo ahorrar tiempo y mejorar la planificación, fomentando así la calidad de vida y la salud mental.

Tips de comida de ‘Los de Ñam’

Priorizar vegetales y proteína: estos deben encabezar la lista de mercado, la remolacha o la berenjena, tienen usos diversos saliendo del usual sofrito de cebolla y tomate .

Establecer un orden para comer: iniciar las comidas con una porción generosa de ensalada fresca o vegetales crudos, seguida de la proteína, antes de consumir el resto de comida.

Compensar, no castigar: si se desea consumir un alimento considerado no tan saludable, como la pizza, se aconseja reducir el tamaño de la porción y acompañarla de proteína extra para lograr un equilibrio nutricional.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Según los creadores, estos trucos les han permitido disfrutar de la vida y viajar comiendo delicioso, manteniendo a la vez resultados médicos muy buenos, confirmando que la salud interna es lo primordial. Ellos resaltan la importancia de consumir proteína para el sostenimiento muscular y óseo, especialmente con el paso de los años.

