¿Cuáles son las mejores comidas sudamericanas? Colombia está en el top 10: estos son los platos

Mapa de Colombia, comida de Sudamérica y mapa de Sudamérica. Fotos: Getty Images.

Alrededor de todo el mundo, cada país que lo compone cuenta con su determinada cultura y tradición que hace que todos sean diferentes.

Así, dentro de estos dos aspectos aparece la gastronomía, pues con sus platos típicos cada nación pone su aporte a este concepto a nivel internacional.

En esa línea, este martes, 21 de octubre, la reconocida publicación gastronómica TasteAtlas actualizó su top 100 de los mejores platos sudamericanos del mundo y Colombia fue protagonista, pues dentro de las primeras 10 comidas, la nación se quedó con dos puestos.

En W Radio le contamos cuáles platos colombianos están en el top 10 del ranking y, además, cuál es el primero.

¿Cuál es el mejor plato sudamericano del mundo, según TasteAtlas?

Pues bien, TasteAtalas en su más reciente actualización puso como el mejor plato de comida sudamericana el ‘Vori-Vori’, una sopa de origen paraguayo.

Vori-Vori. Foto: Getty Images. / Maggi Paraguay Ampliar

Según la publicación, esta es una sopa típica de Paraguay “rellena de carne (generalmente de res o pollo), esponjosas albóndigas de harina de maíz y queso, y verduras como zanahoria, apio y cebolla”.

Segundo puesto

En segundo lugar del top 100 aparece la Picanha de Brasil, “un corte fresco de carne de res, especialmente popular y muy apreciado” en ese país, según la web de TasteAtlas.

“En Brasil, todos los churrascos tienen picanha, y todas las mejores churrasquerías la incluyen en sus menús”, dijeron

Picanha de Brasil. Foto: Getty Images. / BrazilPhotos Ampliar

En el tercer puesto aparece el pollo asado peruano, un plato típico de esa nación y luego, en el cuarto puesto, aparece la primera comida colombiana.

¿Cuáles son las comidas colombianas que están en el top 10 de los dos mejores platos sudamericanos del mundo?

TasteAtalas le dio el cuarto y séptimo puesto a platos colombianos dentro del top 10.

Pandebono

El cuarto lugar se lo quedó uno de los productos de panadería más icónicos de Colombia, se trata del pandebono.

“El pan de bono es un pan tradicional elaborado con almidón de yuca, harina de maíz, queso fresco, huevos y azúcar”, dice TasteAtlas.

Así mismo, mencionan que el mejor lugar de Colombia para comer pandebono está en Cali.

Pandebono. Foto: Getty Images. / alexander ruiz Ampliar

Suero costeño

Luego, el sétimo puesto se lo quedó, como tal, un aderezo. Se trata del suero, más conocido como suero costeño.

“El suero es una salsa o dip colombiano cremoso y ácido, elaborado con leche entera fermentada, sal y vinagre o jugo de limón. Es originario de la región costera colombiana, de ahí su otro nombre extendido: suero costeño“, explicaron desde TasteAtlas.

Suero imagen de referencia. Foto: Getty Images. / ItalianFoodProduction Ampliar

¿Hay otras comidas colombianas en el ranking?

Sí, platos típicos colombianos como el calentado, la lechona, la almojábana, los aborrajados, el flan de coco, la picada , entre otros, conforman el top 100 de las mejores comidas sudamericanas.

¿Cuáles comidas completan el top 10?

Ají criollo - Perú

Pan con chicharrón - Perú

Bife a la parmesana - Brasil

Arroz tapado - Perú

Cremolada - Perú

