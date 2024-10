Policía y, al tiempo, ‘influencer foodie’: la historia del subintendente Cristian Romero

Este martes, 29 de octubre, se vivió una nueva edición de Mujeres W en donde se le dio voz a un invitado que se desenvuelve en dos entornos de los que no se había tratado en el programa: la Policía Nacional y la creación de contenido.

Se trata de Cristián Romero, subintendente y jefe de alimentos del Club de Suboficiales de la Policía Nacional de Colombia. Sin embargo, dentro de su labor con el país y con la institución, Romero también dedica parte de su tiempo a la creación de contenido , pues por medio de las redes sociales une su profesión con este tipo de ‘hobby’ haciendo videos en los que muestra y enseña diferentes recetas de la gastronomía nacional e internacional.

Es por esto que el policía Cristian Romero habló en los micrófonos Mujeres W sobre su carrera profesional y también su labor en redes sociales como ‘influencer’.

El subintendente Romero comenzó explicando que todo comenzó cuando inició a estudiar cocina, sin embargo, esa no fue siempre su vocación. “ Llegué a séptimo semestre de ingeniería de sistemas, pero sentía que no me gustaba, no me llenaba, entonces me retiré. En el Caquetá trabajaba y comencé a cocinar para mis compañeros de estación, lo que llamamos en la Policía como ‘ranchero’”:

Y es que, puntualmente sobre la cocina, destacó que le tomó el gusto porque fue “criado en un asadero de carnes, una tía tiene un asadero de carne y yo me crié con ella”.

Por el lado de la Policía, comentó que fue desde el colegio: “cuando uno está en el colegio lo llevan al batallón a mirar lo de la libreta militar, estaba estudiando música en ese entonces, ahí había una selección de los que querían prestar el servicio en la Policía, me lo propusieron y dije bueno; ya luego decidí seguir con la profesión”.

“Soy una persona que si quiero hacer algo y tomo la decisión, lo hago; soy ese tipo de personas. Mi madre no quería (que entrara a la Policía) porque soy hijo único por parte de mi madre”, agregó.

Cristian Romero volvió a hablar sobre su labor en la cocina, pero ya enfocado tanto en la Policía Nacional y, también, como creador de contenido.

“Llevo cocinando 9 o 10 años para la Policía. El tema de las redes sociales fue muy intermitente porque fue cuando comencé a estudiar cocina, yo comencé con la cosa de los platos que se preparaban en clase, tomaba fotos y las publicaba. En el 2018 acá en Colombia no era común el concepto de ‘foodie’, para mí un foodie es una persona amante, apasionada y enamorada de la gastronomía ”, explicó el subintendente.

Agregando, al tiempo, que “la sazón fue heredado por mi mamá y mi tía, mi madre ha sido cocinera toda la vida”.

Por otro lado, dijo sobre la Policía que allí maneja “tres cartas diferentes: carta de eventos, carta del comedor principal y manejo un menú que es el diario, el ejecutivo y en este negocio he aprendido que en el tema de la gastronomía no se puede tener contento a todo el mundo ”.

“La comida puede estar muy rica, muy bien preparada, pero si no te gusta, por ejemplo, el arroz, vas a decir ‘este plato de arroz no me gustó'; es algo subjetivo”, narró.

Adicionalmente, el subintendente Romero reveló cuál es su plato de comida favorito: “soy adicto y fanático del arroz, me encanta en cualquiera de sus preparaciones. La mayoría de videos que estoy subiendo es puro arroz en diferentes preparaciones”.

“Trato de expresarme tal y como soy. Yo en mis videos, por ejemplo, silbo, pero en la cocina así no esté grabando, también lo hago”, contó sobre el posible motivo por el cual las personas conectan con su contenido.

Finalmente, Romero resaltó que el tema de las redes sociales no fue solo porque sí: hizo un curso de fotografía con el SENA, y cursos de community manager y estrategias digitales con la Cámara de Comercio.

“Sé manejar redes sociales y me gusta el tema. Si uno no es constante, se va para el piso, eso también es para todo, hay que tener disciplina y ser muy constante”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

