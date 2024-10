“La música es un todo de la vida, ¿qué haría uno sin ella?”: Galy Galiano

Este martes 15 de octubre se vivió una edición más de Mujeres W, nuevo programa de W Radio y, para esta ocasión, la voz principal fue una de las más reconocidas en el mundo musical de Colombia, puntualmente en la música catalogada como de ‘despecho’. Se trata del destacado cantante y compositor Galy Galiano, quien se refirió a su trayectoria y su carrera.

“De las cosas más bonitas que tiene la música es que uno hace amigos, lo sienten a uno allí, como si estuviera y cantan y se cuentan las historias”, dijo Galiano en su primera intervención.

Por otro lado, el destacado cantante se refirió a su género, el despecho, y explicó que las tusas, aunque es común que sean por amor, “hay otras tusas que pueden ser más fuertes: cuando no puedes pagar el arriendo, el teléfono; son todas esas cosas la que profundizan cuando hay una tusa de amor”, dijo.

“Todos hemos tenido situaciones (desamor), la palabra tusa nació con nuestra música, con mi amigo Darío Gómez, el despecho”, agregó.

En esa línea habló sobre lo que significa para él el concepto de la música, resaltando que “es un todo de la vida”, cuestionando, al tiempo, ¿qué haría uno sin la música”.

Desde otro aspecto, al cantante se le preguntó si se saldría de su género (despecho), para hacer otro tipo de música: “yo creo que sí, siempre he querido, sino que depronto mis hijos no me han dejado, dicen que soy muy viejo”, contó entre risas.

Añadiendo que “la música se ha resumido a que oprimen un botón en un computador y sale un ritmo. Yo escucho poco música, y cuando escucho, escucho Bob Marley. Hay muchos artistas, pero soy muy versátil”.

“Mi historia es un poco atípica, nunca pienso las cosas ni las sueño y me pasan de repente. Comencé con baladas, pero sentía que en ellas la gente se iba a saliendo porque comenzó a darse otra música, lo he ido buscando. Las rancheras, por ejemplo, empecé a meter una canción de ranchera en las baladas y lo mismo hice con la salsa. Las canciones han llegado en su momento”, dijo sobre su carrera y exploración musical.

Por otro lado, es de conocimiento público que Galiano estará en el Estéreo Picnic 2025, y para él su participación en el evento “sigue siendo un show más, creo que este es especial y de seguro que tendrá un destino distinto, habrá un show diferente, pero el sentimiento seguirá siendo el mismo. Habrá novedades”, reveló.

Finalmente, durante su entrevista, Galy Galiano dejó una reflexión. “ El ser humano es cambiante; hoy amaneces de una manera y pasado mañana de otra, eso hay que entenderlo en las relaciones, hay que ser tolerante ”, relató.

Escuche la entrevista completa a continuación: