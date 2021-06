Me gustaría hacer un disco de reggae, tipo Bob Marley: Galy Galiano

Galy Galiano manifestó en La W que “nunca he tomado, es una cosa irónica porque a muchos intérpretes de esta música les gusta el trago”.

Sobre Ricardo Acosta dijo que “está en Costa Rica, me habló con él de vez en cuando y le tengo un cariño especial porque fue la persona que se fijó en mí”.

Explicó que “la música que yo escuchaba era la que salía en las películas. Las primeras canciones que empecé a entonar eran de artistas mexicanos. Yo me he mostrado como un artista polifacético, pero sí hay algo que me gustaría y es hacer un disco reggae, tipo Bob Marley”.

De su libro Llévame contigo señaló que “he sido un buen contador de historias a través de mis canciones, pero ésta me marcó la vida y también me enseñó que a la muerte hay que tenerle respeto”.

Por otro lado, reveló cómo nació su nombre artístico y contó que “cuando escribí las primeras canciones las firmaba como Galia. Una vez Ricardo Acosta empezó a anotar unos nombres artísticos, luego escribió Galy Galiano y quedó para toda la historia”.