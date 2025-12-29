Accidentes de tránsito han dejado más de 300 personas muertas en Córdoba

Montería

Las autoridades prendieron las alarmas por la elevada cifra de muertes en vías del departamento de Córdoba. Más de 300 personas han fallecido en accidentes de tránsito en lo que va corrido del año 2025.

El último hecho se registró en la madrugada de este lunes, 29 de diciembre, en el municipio de San Antero, donde dos hermanos perdieron la vida. Según el reporte preliminar de Policía, se trata de Yirve Matoza Núñez, de 30 años, y Ángela Matoza Núñez, de 28 años.

Las autoridades competentes tratan de establecer si el lamentable hecho se habría registrado por “exceso de velocidad en la motocicleta en que se movilizaban estas personas”.

Municipios con mayores reportes de accidentes de tránsito:

De acuerdo con el Tránsito Departamental, a corte del mes de noviembre de 2025, Córdoba tiene un registro de 312 muertes en accidentes de tránsito. El reporte oficial indicaría que, "el 80% de estos hechos se presentaron en motocicleta“.

Los municipios con mayor registro son los siguientes: Montería, Cereté, Planeta Rica, Ayapel, San Pelayo, Tuchín, San Antero y San Bernardo del Viento.

Principales causas:

Las autoridades informaron a La W que las principales causas de accidentes de tránsito están asociadas con el “exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente en motocicleta y sin casco de protección”.