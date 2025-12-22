“No podemos seguir pagando peajes sin ver obras”: gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta

Montería

Luego de que se cancelara un encuentro en el que participarían la administración departamental, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, una vez más cuestionó que este tipo de reuniones fracasen en medio de las “dudas” que existirían en el departamento sobre las obras en tramos viales estratégicos. El encuentro estaba programado para el pasado 19 de diciembre.

“Desde noviembre hemos solicitado una mesa de trabajo con sectores sociales, económicos y alcaldes de Córdoba para despejar dudas frente a una situación que hoy afecta a gran parte del departamento. Córdoba está sitiada de peajes, persisten obras inconclusas y no hay claridad sobre la inversión en corredores viales estratégicos”, puntualizó.

“El próximo año acudiremos a todas las instancias legales como Gobernación para exigir respuestas claras. No podemos seguir pagando peajes sin ver obras ni soluciones para nuestra gente”, concluyó.

Durante el 2025, los transportadores intermunicipales realizaron dos jornadas de protesta que impidieron los accesos a la ciudad de Montería por el estado de las vías y las altas tarifas en los peajes. En total, Córdoba tendría nueve peajes.