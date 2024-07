“En el departamento de Córdoba no aceptamos un peaje más”: gobernador Erasmo Zuleta

Montería

En medio de la polémica generada por el borrador de una resolución del Gobierno Nacional en la que se advierte del aumento en la tarifa de peajes, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, insistió en su desacuerdo con lo planteado, teniendo en cuenta que este departamento tiene 9 peajes muy cerca el uno del otro.

En contexto en La W: Gobierno nos sorprende con un nuevo anuncio de aumento: gobernador de Córdoba sobre peajes

En diálogo con La W, el mandatario departamental indicó que “este tema del incremento de los peajes va a afectar considerablemente a toda la población colombiana, pero especialmente a esos territorios que hoy están sitiados por los peajes, porque nos condenan a la pobreza y nos limitan en competitividad en la región Caribe”.

A este anuncio de alza en la tarifa, se sumaría una nueva propuesta privada en la que se estaría contemplando la posibilidad de instalar dos nuevos peajes en Córdoba, los cuales serían ubicados entre los municipios de Chinú y Ciénaga de Oro.

En ese sentido, el gobernador enfatizó en que “en el departamento de Córdoba no aceptamos un peaje más. Siempre he sido un hombre que respeta la protesta pacífica, soy de diálogo, pero si nos toca salir como cordobés a pararnos en las carreteras, a protestar de manera pacífica para que el país vea que las regiones estamos pasando dificultades, lo vamos a hacer, pero no aceptamos un peaje más”.

La supuesta propuesta estaría en manos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en “estudio de factibilidad”.