Trump dijo que EE.UU. atacó zona de atraque para supuestas embarcaciones de drogas de Venezuela
El ataque sería el primer operativo terrestre desde el inicio de la campaña militar estadounidense contra el narcotráfico en América Latina, lanzada meses atrás.
Donald Trump dijo este lunes 29 de diciembre que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque en una zona terrestre desde el lanzamiento de su campaña militar contra el tráfico de drogas desde América Latina.
“Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo el presidente estadounidense a los periodistas. “Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe”, agregó.
“Estaba en la costa”, dijo, sin precisar si se trataba de una operación militar o de la CIA, ni dónde se produjo el ataque.
