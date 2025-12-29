Internacional

Trump dijo que EE.UU. atacó zona de atraque para supuestas embarcaciones de drogas de Venezuela

El ataque sería el primer operativo terrestre desde el inicio de la campaña militar estadounidense contra el narcotráfico en América Latina, lanzada meses atrás.

Banderas de Estados Unidos y Venezuela. Foto: Getty Images

Banderas de Estados Unidos y Venezuela. Foto: Getty Images / masterSergeant

Donald Trump dijo este lunes 29 de diciembre que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque en una zona terrestre desde el lanzamiento de su campaña militar contra el tráfico de drogas desde América Latina.

Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo el presidente estadounidense a los periodistas. “Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe”, agregó.

Estaba en la costa”, dijo, sin precisar si se trataba de una operación militar o de la CIA, ni dónde se produjo el ataque.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad