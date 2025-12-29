Balacera en la Avenida Ciudad de Cali deja un muerto y cuatro heridos

El ataque quedó registrado en un video de una cámara de seguridad que ya están en poder de las autoridades.

Cali

Las autoridades de la capital vallecaucana investigan una balacera ocurrida en la noche del 28 de diciembre sobre la Avenida Ciudad de Cali, que dejó como saldo una persona muerta y cuatro más lesionadas, entre ellas una mujer.

De acuerdo con la información preliminar, varias personas se encontraban departiendo a las afueras de un establecimiento comercial cuando tres sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra la multitud. Tras el ataque, los responsables huyeron en motocicletas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del hombre que perdió la vida en este hecho. No obstante, de manera preliminar, se conoció que la víctima sería de nacionalidad extranjera y que estaría presuntamente vinculada con actividades relacionadas con el transporte de sustancias alucinógenas en lancha.

Según el reporte oficial, ninguna de las cuatro personas que resultaron heridas reviste gravedad.

El ataque quedó registrado en un video de una cámara de seguridad que ya están en poder de las autoridades, las cuales adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.