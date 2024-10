Yo era mármol y ella vio en mí una magnificiencia: Raúl Ocampo sobre Alejandra Villafañe

Este miércoles 9 de octubre, en una nueva edición del programa Mujeres W se abrió la puerta para, en materia de género, abrir los micrófonos a un invitado distinto: se trata del destacado actor colombiano Raúl Ocampo, reconocido por papeles en telenovelas de la televisión nacional como ‘Café con aroma de mujer’ (2021), ‘La Playita’, ‘Ana de nadie’, y entre otros que han llevado su nombre a lo más alto del mundo actoral del país.

Dentro de esta edición del programa se puso sobre la mesa la llegada del amor, hasta que otro concepto lo separa: la muerte.

Lo anterior por la reconocida historia de vida de Ocampo y quien fue su pareja, Alejandra Villafañe, actriz y modelo vallecaucana que murió el pasado 21 de octubre de 2023 a causa de un cáncer de seno y ovarios.

“Nosotros muchas veces cuando damos un consejo lo vemos como que también nos aconsejamos a nosotros mismos”, introdujo el reconocido actor.

Allí, Ocampo habló sobre el libro que tiene en conjunto con el también actor Jorge Enrique Abello, ‘La Despedida’.

“En esta historia metimos mucho corazón y vulnerabilidad. Es el papel del hombre que siente, es romper esos patrones de que si un hombre llora, es una niña, como si ser niña significara ser débil y no, ‘linkeas’ masculinidad con proveer y no es el 100% de la situación”, comentó.

Añadiendo, al tiempo, que él mismo ha tratado de “alejar de los prejuicios, he hecho papales de victimarios en feminicidios y papeles de hombres gays”.

En esa línea, destacó que ese libro “no termina siendo mi biografía, sino mi viaje”.

Ocampo subrayó, en concordancia con lo anterior, que ” yo sí creo que hay vida después de la vida y de lo que más me gusta de hablar de la muerte es reflexionar acerca de esta, dejando al lado el ego”.

Puntualizando sobre la muerte, que también se trata de entender que “es el ciclo de la vida, que todo lo que tiene un inicio, ahí mismo se firmó un final”.

Así, habló sobre su expareja Alejandra Villafañe mencionando que antes de ella tuvo “la muerte de una abuela y aunque reasentó mucho, ese Raúl del pasado no tenía ni idea de cómo poner en palabras esas situaciones”.

Enfatizando, por la muerte de la actriz y modelo, que “octubre es un mes en el que ‘Ale’ nace y en el que ‘Ale’ parte, lo que duele más es decirle al ego esa identidad ya no estará más con nosotros”.

Así mismo, narró el momento en el que Villafañe tomó la decisión de raparse la cabeza por el cáncer que padecía y ella decidió que fuera él el que lo hiciera.

“Yo en Aleja veía una hermosa alegría, era una persona que por primera vez en la vida se estaba rapando, y una mujer que se quita el cabello se encuentra con cosas fuertes y significados grandes con respecto a la belleza. Una persona que fue reina de belleza, lo que siente cuando se está rapando es mucha confusión y que me haya permitido estar en ese momento tan íntimo para que fuera el que la rape, eso era resignificar la belleza”, dijo.

Ese momento para Ocampo fue decir: “ ¿Sabes qué, mamacita? Con pelo eres una ‘hembrota’, sin pelo mírate, porque ahora me muestras fuerza y vulnerabilidad en el momento presente, te respeto mucho , eres sobredimensionada de hermosa, eres fuerte, eres resiliente”, dijo.

Finalmente, el reconocido actor explicó lo que significó Alejandra Villafañe en su vida usando una metáfora relacionada con lo que significaba la obra ‘El David’, para Miguel Ángel.

“Miguel Ángel, el que hizo ‘El David’, dijo: ‘yo no estaba viendo una piedra de mármol, yo ya veía una obra de arte, una magnificiencia y lo único que tuve que hacer era remover lo que no servía’. Cuando me metí con Alejandra Villafañe yo era una gran piedra de mármol y ella logró ver en mí una magnificiencia que, con el tiempo de cinco años, me ayudo a esculpir y tallar ”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: