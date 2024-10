“Soy una contadora de historias desde diferentes perspectivas”: Marisol Correa Vega

Este jueves 24 de octubre se vivió una nueva edición del programa Mujeres W, en donde, para esta ocasión, se conversó con la reconocida actriz colombiana Marisol Correa Vega, quien se refirió en los micrófonos de este medio a todo lo relacionado con su trayectoria profesional y su carrera.

Y es que Correa Vega ha destacado en la televisión nacional por su participación en novelas como la Nocturna, Francisco el Matemático, Me caigo de la risa, Las Hermanitas Calle, Lady Tabares, En la Boca del Lobo, La Viuda Negra, La Madame, Allá te espero, Bazurto, Noobess, entre otras.

Sin embargo, también cuenta con trayectoria en teatro y aspectos audiovisuales como productora y actriz en cortometrajes, y además, como escritora.

Y es que el punto central de la entrevista fue la exploración femenina de la sexualidad y el amor propio desde la perspectiva de Correa Vega en donde, en el libro ‘Volver a mí – Diario de una onanista en cuarentena’, ilustró una experiencia propia: atravesar la cuarentena sola, con el peso de una separación amorosa.

“Todo tiene que ver con contra historias, soy una contadora de historias desde diferentes perspectivas”, introdujo la actriz sobre su faceta como escritora.

Destacó que en Colombia “nos da mucho miedo hablar de sexualidad, sobre todo cuando tiene que ver con lo femenino porque desde pequeñas nos lo mostraron como malo” o como, por ejemplo, tabú y prohibido.

Así mismo, se refirió al hecho del papel que, en ocasiones, vive la mujer en una sociedad patriarcal: pues expresó no estar de acuerdo con “eso de no ser merecedoras de placer o esperar lo que más puedas para que muchos hombres no tengan que ver contigo hasta que te cases porque vas a ser más pura y tener valor”.

Ahora, sobre puntualmente su libro, ya mencionado anteriormente, explicó que “fue una experiencia que partió desde lo personal y lo autentico, yo he sido una mujer más o menos tranquila, con mi sexualidad, no muy libre, pero normal. En pandemia estaba en España haciendo una gira y me tuve que venir, yo estaba con alguien y me funcionó, llegué a Colombia a cuarentena con una tusa sexual tenaz”, dijo.

De ahí, según relató, nació su idea de comenzar a autoexplorarse, a hacer ejercicio y a brindarse amor propio.

En esa línea, Correa aconsejó: “hagan ejercicio porque eso despierta el deseo, me veo a mí misma linda y comienzo a practicar conmigo el autoplacer, fue pasar de una tusa a un amor propio muy lindo ”.

“Dios a las mujeres nos dio un cuerpo maravilloso, nos dio el clítoris, en teoría experimentamos más placer, no es pecado porque Dios nos lo dio, entonces aprovechémoslo”, agregó.

Así las cosas, explicó que toda esa experiencia la llevó a pensar: “que me abran las puertas de esta cuarentena, que me voy a comer el mundo”.

Finalmente, la escritora, actriz y productora dejó una reflexión final en la entrevista: “quiéranse porque en la medida que ustedes se quieren van a atener mejores relaciones con las personas de su alrededor y si van a dudar de algo, que no sea de ustedes mismos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: