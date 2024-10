‘La cena de los idiotas’: así es la obra en la que participa Nina Caicedo

La actriz colombiana Nina Caicedo conversó en Mujeres W sobre su carrera y los proyectos de los que ha hecho parte.

Para iniciar, Caicedo se refirió a su participación en la obra ‘La cena de los idiotas’, “estoy muy contenta porque venía de MasterChef, estresada, y cuando me invitan a participar en esta obra fue fantástico. Es una obra donde se expone que todos somos unos idiotas”.

Detallando que la obra se podrá ver en “el Teatro Nacional la Castellana, estamos de jueves a domingo a las 8:30 de la noche, los sábados estamos a las 6 de la tarde y 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Es muy divertida esta obra”.

En cuanto a sus inicios y el papel que ha tenido su papá en su carrera, comentó que “yo vengo de una familia de percusionistas, de artistas, cantantes, yo canté y saqué un disco y me fue muy bien sobre todo en Cali, pero me dio pereza, me cansé y me fui para otro lado”.

Por otra parte, mencionó que “la música para mí es una herramienta en la actuación, no descarto volver a cantar, pero en el teatro cada día es una experiencia distinta”.

Por último, señaló que la mayor sorpresa en su vida ha sido llegar a la actuación. “A mí me había gustado mucho la actuación y yo hice un taller con el maestro Alfonso Ortiz, cuando estuve ahí experimenté muchas cosas, pero en ese momento no se me dieron las cosas y estudié derecho.”

