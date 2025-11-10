Seis muertos en nuevos ataques de EE.UU. contra lanchas de presuntos narcos en el Pacífico

Otras seis personas murieron en ataques de Estados Unidos contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, informó el lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Esto eleva a 76 el número total de muertos en la controvertida ofensiva antidrogas de Washington en aguas internacionales en el Pacífico y el Caribe.}

Hegseth dijo en X que hubo dos ataques el domingo en el Pacífico oriental contra dos embarcaciones “que transportaban narcóticos”, con tres personas a bordo cada una.

“Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, precisó.

Las autoridades estadounidense, como han hecho en todos los ataques de este tipo, no revelaron la identidad de los fallecidos, ni pruebas de que traficaban drogas.

Expertos afirman que estos operativos, que comenzaron en septiembre en el Caribe, equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si se dirigen contra traficantes.

Hegseth afirmó que las dos embarcaciones eran “operadas por organizaciones terroristas designadas”, sin detallar el nombre de los grupos.

Trump envió una carta al Congreso en la que declaraba a Estados Unidos en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga latinoamericanos para justificar los ataques.

Estados Unidos ha destruido 19 lanchas y un sumergible.

“Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y acabando con estos terroristas de los carteles que quieren hacer daño a nuestro país y a nuestro pueblo”, afirmó Hegseth.

Estados Unidos desplegó buques de guerra en el Caribe para combatir el narcotráfico, aunque el gobierno de Venezuela considera que tiene como fin derrocar a Nicolás Maduro.

