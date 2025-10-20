“Una lancha Go Fast, no es una lancha de pesca”: excomandante de la Fuerza Naval del Pacífico

Lancha que fue atacada por Estados Unidos en el Caribe

El almirante (r) Paulo Guevara habló sobre la lancha que fue alcanzada por un ataque aéreo de Estados Unidos en aguas del Caribe.

El excomandante de la Fuerza Naval del Pacífico dijo que la marina de Estados Unidos tiene todos los medios para identificar, con certeza, a qué tipo de blanco atacan y para identificar si el vehículo está cargado de narcóticos.

“Antes de disparar ellos se aseguran que sea un blanco legítimo”, dijo.

Agregó que el tipo de lancha es clave. Para un viaje largo, en alta mar, se usan las lanchas Tipo Go fast que son lanchas grandes de más de 27 pies y con motores potentes.

“La lancha Go Fast es una lancha de alto desempeño, superior a 27 pies. Mínimo tiene dos motores de alta potencia, de 300 caballos…una lancha con esas características no es una lancha de pesca”.