Internacional

EE.UU. atacó una nueva lancha en el Pacífico y mató a dos presuntos narcotraficantes

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que destruirán “todos los buques que trafiquen drogas para envenenar a nuestros ciudadanos”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en marzo de 2025. FOTO: Kiyoshi Ota/Getty Images

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en marzo de 2025. FOTO: Kiyoshi Ota/Getty Images / Pool

El Departamento de Guerra de Estados Unidos realizó este martes 4 de noviembre un nuevo ataque contra “un buque” que supuestamente estaba operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental y confirman dos presuntos narcotraficantes muertos.

Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos”, dijo el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, al confirmar el nuevo ataque.

Hegseth aseguró que la operación se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia, y acompañó su publicación en Truth Social con un video de la agresión.

Con este nuevo bombardeo suman más de una quincena de ataques letales y más de 25 muertos desde que Estados Unidos desplegó fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela, en el Caribe y más recientemente en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia.

A finales de la semana pasada, diferentes medios estadounidenses reportaron que el Pentágono se preparaba para posibles ataques a objetivos terrestres, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el tráfico por mar ha sido “controlado”.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad