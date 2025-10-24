EE.UU. atacó presunta narcolancha en el Caribe: hay seis muertos
“Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda”, dijo Pete Hegseth, jefe del Pentágono.
Fuerzas estadounidenses atacaron durante la noche una presunta narcolancha en aguas del Caribe, con un balance de seis muertos, anunció este viernes el jefe del Pentágono, que aseguró que la embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua.
“Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos”, aseguró en un mensaje en X Pete Hegseth en referencia al ataque que tuvo lugar en “aguas internacionales”.
“Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda”, añadió el jefe del Pentágono.
